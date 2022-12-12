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Рудаков Гаврила Васильевич

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Место рождения

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Рудаков Григорий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Дмитрий Гаврилович

Мать ребёнка: Рудакова Татьяна Антоновна

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
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