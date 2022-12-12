Рудаков Гаврила Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Рудаков Григорий Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудаков Дмитрий Гаврилович
Мать ребёнка: Рудакова Татьяна Антоновна
Смерть
Неизвестно