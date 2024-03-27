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Гриф Яков Соломонович

Место рождения

г.Верхнеудинск Республика Бурятия

Дата рождения

19.12.1899

Дата смерти

Около 1953

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1899

Отец: Гриф Соломон

Мать: Гриф Сарра

г.Верхнеудинск Республика Бурятия
Рождение ребёнка
19.01.1923

Дочь: Венгер Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Софья Абрамовна

Рождение ребёнка
23.01.1928

Дочь: Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Софья Абрамовна

Рождение ребёнка
19.11.1932

Сын: Гриф Соломон Яковлевич

Мать ребёнка: Софья Абрамовна

г. Петровск-Забайкальский, Читинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Абрамовна

Совершение преступления
Неизвестно
Гриф Яков Соломонович (1899) Дата рождения: 1899 г. Место рождения: г. Верхне-Удинск. Пол: мужчина Национальность: еврей Образование: среднее. Профессия / место работы: Без определен. занятий. Место п... Показать все
Смерть
Около 1953
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