Гриф Яков Соломонович
Место рожденияг.Верхнеудинск Республика Бурятия
Дата рождения19.12.1899
Дата смертиОколо 1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1899
Отец: Гриф Соломон
Мать: Гриф Сарра
г.Верхнеудинск Республика Бурятия
Рождение ребёнка
19.01.1923
Дочь: Венгер Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Софья Абрамовна
Рождение ребёнка
23.01.1928
Дочь: Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Софья Абрамовна
Рождение ребёнка
19.11.1932
Мать ребёнка: Софья Абрамовна
г. Петровск-Забайкальский, Читинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья Абрамовна
Совершение преступления
Неизвестно
Гриф Яков Соломонович (1899) Дата рождения: 1899 г. Место рождения: г. Верхне-Удинск. Пол: мужчина Национальность: еврей Образование: среднее. Профессия / место работы: Без определен. занятий. Место п... Показать все
Смерть
Около 1953