Гошенко Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гошенко Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1973

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973

Отец: Сальный Алексей Иванович

Мать: Гошенко Лидия

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