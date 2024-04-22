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Кононов Николай Иоаннов

Место рождения

Михеевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Кононов Иоанн

Мать: не указана

Михеевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Кононов Пётр Николаев

Мать ребёнка: Кононова Пелагея Алесандрова

Михеевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Кононова Агрипина Николаева

Мать ребёнка: Кононова Пелагея Алесандрова

Михеевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Кононова Анна Николаева

Мать ребёнка: Кононова Пелагея Алесандрова

Михеевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кононов Павел Николаев

Мать ребёнка: Кононова Пелагея Алесандрова

Михеевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Кононова Ефросиния Николаева

Мать ребёнка: Кононова Пелагея Алесандрова

Михеевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Пелагея Алесандрова

Михеевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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