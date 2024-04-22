Кононов Николай Иоаннов
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Кононов Иоанн
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Кононова Пелагея Алесандрова
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Кононова Агрипина Николаева
Мать ребёнка: Кононова Пелагея Алесандрова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Кононова Анна Николаева
Мать ребёнка: Кононова Пелагея Алесандрова
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Кононова Пелагея Алесандрова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Кононова Ефросиния Николаева
Мать ребёнка: Кононова Пелагея Алесандрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно