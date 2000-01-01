Осинкин Ефим Филиппович
Место рождения(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рожденияМежду 1861 и 1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Между 1861 и 1862
Отец: Осинкин Филипп Титович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Бракосочетание
14.01.1881
Пророко-Ильинская церковь
Рождение ребёнка
11.11.1881
Дочь: Степанида Ефимовна
Мать ребёнка: Осинкина Евдокия Самуиловна
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
22.07.1884
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Осинкина Евдокия Самуиловна
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
25.06.1888
Мать ребёнка: Осинкина Евдокия Самуиловна
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно