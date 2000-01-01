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Осинкин Ефим Филиппович

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Место рождения

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

Между 1861 и 1862

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1861 и 1862

Отец: Осинкин Филипп Титович

Мать: Осинкина Евдокия Ивановна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Бракосочетание
14.01.1881

Жена: Осинкина Евдокия Самуиловна

Пророко-Ильинская церковь
Рождение ребёнка
11.11.1881

Дочь: Степанида Ефимовна

Мать ребёнка: Осинкина Евдокия Самуиловна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
22.07.1884

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Осинкина Евдокия Самуиловна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
25.06.1888

Сын: Осинкин Пётр Ефимович

Мать ребёнка: Осинкина Евдокия Самуиловна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
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