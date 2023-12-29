Анофрей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анофрей Иванов

Место рождения

248921 Shopino, Kaluga Oblast Russia

Дата рождения

1733

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Наталья Ануфриева

Мать ребёнка: Нелида Иванова

Рождение ребёнка
1755

Сын: Епифан Ануфриев

Мать ребёнка: Нелида Иванова

Рождение ребёнка
1765

Сын: Кирило Ануфриев

Мать ребёнка: Нелида Иванова

Смерть
1789

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