Анофрей Иванов
Место рождения248921 Shopino, Kaluga Oblast Russia
Дата рождения1733
Дата смерти1789
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Наталья Ануфриева
Мать ребёнка: Нелида Иванова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Епифан Ануфриев
Мать ребёнка: Нелида Иванова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Кирило Ануфриев
Мать ребёнка: Нелида Иванова
Смерть
1789