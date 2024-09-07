Максюта (Чумак) Марина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максюта (Чумак) Марина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чумак Гавриил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максюта Григорий Самойлович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Курляндцева (Максюта) Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Максюта Григорий Самойлович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Горленко (Максюта) Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Максюта Григорий Самойлович

Смерть
Неизвестно

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