Максюта (Чумак) Марина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чумак Гавриил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Курляндцева (Максюта) Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Максюта Григорий Самойлович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Горленко (Максюта) Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Максюта Григорий Самойлович
Смерть
Неизвестно