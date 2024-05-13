Климова Елена Никититовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Климова) Акулина Михайловна
Отец ребёнка: Климов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Климов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Климова) Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Климов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Климова) Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Климов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Климова) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Климов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Климов Михаил Дмитриевич
Смерть
Неизвестно