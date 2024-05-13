Климова Елена Никититовна 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова Елена Никититовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Михаил Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Климова) Акулина Михайловна

Отец ребёнка: Климов Михаил Дмитриевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Климов Степан Михайлович

Отец ребёнка: Климов Михаил Дмитриевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Климова) Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Климов Михаил Дмитриевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Климова) Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Климов Михаил Дмитриевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Климова) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Климов Михаил Дмитриевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Климов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Климов Михаил Дмитриевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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