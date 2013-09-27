Алешина (Артюхова) Любовь Николаевна 10.05.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алешина (Артюхова) Любовь Николаевна

Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

10.05.1952

Дата смерти

27.09.2013

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1952

Отец: Артюхов Николай Лаврентьевич

Мать: Артюхова (Улазова) Зинаида Александровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
07.02.1976

Муж: Алешин Николай Петрович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.09.1976

Дочь: Алешина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Алешин Николай Петрович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.09.1985

Дочь: Алешина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Алешин Николай Петрович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
27.09.2013
Москва, город федерального значения Москва

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