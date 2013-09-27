Алешина (Артюхова) Любовь Николаевна
Место рождения
Дата рождения10.05.1952
Дата смерти27.09.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1952
Бракосочетание
07.02.1976
Рождение ребёнка
05.09.1976
Дочь: Алешина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Алешин Николай Петрович
Рождение ребёнка
28.09.1985
Дочь: Алешина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Алешин Николай Петрович
Смерть
27.09.2013
Москва, город федерального значения Москва