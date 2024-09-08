Егоров Александр Никитеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Егорова) Антонина
Мать ребёнка: Егорова (Макеева) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Василий
Мать ребёнка: Егорова (Макеева) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Егорова) Нина
Мать ребёнка: Егорова (Макеева) Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: рак
Похороны
Неизвестно