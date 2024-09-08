Егоров Александр Никитеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Александр Никитеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова (Макеева) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Егорова) Антонина

Мать ребёнка: Егорова (Макеева) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Василий

Мать ребёнка: Егорова (Макеева) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Егорова) Нина

Мать ребёнка: Егорова (Макеева) Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: рак
Похороны
Неизвестно

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