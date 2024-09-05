Герасименко (Пониматченко) Елисавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко (Пониматченко) Елисавета Алексеевна

Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

07.09.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1875 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1906 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1872

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
28.01.1901

Муж: Герасименко Марк Дормидонтович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.03.1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герасименко Марк Дормидонтович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.09.1906

Сын: Герасименко Сергей Маркович

Отец ребёнка: Герасименко Марк Дормидонтович

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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