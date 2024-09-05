Герасименко (Пониматченко) Елисавета Алексеевна
Место рождения
Дата рождения07.09.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1872
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
28.01.1901
Рождение ребёнка
10.03.1904
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Герасименко Марк Дормидонтович
Рождение ребёнка
10.09.1906
Сын: Герасименко Сергей Маркович
Отец ребёнка: Герасименко Марк Дормидонтович
Смерть
Неизвестно