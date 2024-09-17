Попков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попкова Анисья Семеновна
Рождение ребёнка
15.06.1907
Мать ребёнка: Попкова Анисья Семеновна
Рождение - Владимирская область Слободсково района деревня Морочково
Смерть
Неизвестно