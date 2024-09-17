Попков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ХУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попкова Анисья Семеновна

Рождение ребёнка
15.06.1907

Сын: Попков Павел Николаевич

Мать ребёнка: Попкова Анисья Семеновна

Рождение - Владимирская область Слободсково района деревня Морочково
Смерть
Неизвестно

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