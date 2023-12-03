Гюло
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелконян Аник Вараздатовна
Отец ребёнка: Мелконян Вараздат Акобович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелконян Рипсиме Вараздатовна
Отец ребёнка: Мелконян Вараздат Акобович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелконян Зарик Вараздатовна
Отец ребёнка: Мелконян Вараздат Акобович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мелконян Акоб Вараздатович
Отец ребёнка: Мелконян Вараздат Акобович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мелконян Вачик Вараздатович
Отец ребёнка: Мелконян Вараздат Акобович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно