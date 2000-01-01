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Прокофий Максимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: Максим Ефимов

Мать: Параскева Иванова

Смерть
Неизвестно
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