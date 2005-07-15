Маничев Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маничев Николай Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1928

Дата смерти

15.07.2005

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1928

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Смолина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
03.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маничева Пелагея Дмитриевна

Смерть
15.07.2005
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