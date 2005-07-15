Маничев Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1928
Дата смерти15.07.2005
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1928
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Смолина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
03.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маничева Пелагея Дмитриевна
Смерть
15.07.2005