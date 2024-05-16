Швец Дмитрий Николаевич 15.06.1977 — найти родственников по фамилии на Familio
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Швец Дмитрий Николаевич

Место рождения

Беларусь

Дата рождения

15.06.1977

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

Жена

1982 г.р.

Дети

2001 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1977

Отец: Швец Николай Михайлович

Мать: Швец (Журавская) Валентина Казимировна

Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швец (Сидорова) Мария

Работа или профессия
Неизвестно
врач-стоматолог
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 01.09.1997 по 22.06.2002
УМСА
высшее
Рождение ребёнка
09.01.2001

Сын: Швец Валентин

Мать ребёнка: Швец (Сидорова) Мария

Россия
Рождение ребёнка
28.02.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Швец (Сидорова) Мария

Россия

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