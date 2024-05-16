Швец Дмитрий Николаевич
Место рожденияБеларусь
Дата рождения15.06.1977
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1977
Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Швец (Сидорова) Мария
Работа или профессия
Неизвестно
врач-стоматолог
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 01.09.1997 по 22.06.2002
УМСА
высшее
Рождение ребёнка
09.01.2001
Сын: Швец Валентин
Мать ребёнка: Швец (Сидорова) Мария
Россия
Рождение ребёнка
28.02.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Швец (Сидорова) Мария
Россия