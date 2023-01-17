Холуёв Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холуёв Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1903 ст.

Жена: Холуёва Мария Ивановна

Рождение ребёнка
25.02.1916 ст.

Сын: Холуёв Иван Михайлович

Мать ребёнка: Холуёва Мария Ивановна

Торлопово, Пятницкая волость, Звенигородский уезд
Смерть
Неизвестно
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