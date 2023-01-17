Холуёв Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1903 ст.
Жена: Холуёва Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.02.1916 ст.
Мать ребёнка: Холуёва Мария Ивановна
Торлопово, Пятницкая волость, Звенигородский уезд
Смерть
Неизвестно