Бурганова (Гайнутдинова) Шамсизихан
Место рождениядер. Старые Тинчали
Дата рождения1905
Дата смерти14.05.1953
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Гайнутдинов Загрутдин
Мать: Гайнутдинова Миннезамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурганов Шакирович
Отец ребёнка: Бурганов Шакирзян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурганов Шакирзян
Рождение ребёнка
25.07.1925
Рождение ребёнка
20.01.1927
Рождение ребёнка
Около 1928
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
Около 1935
Рождение ребёнка
Около 1937
Рождение ребёнка
20.03.1940
Смерть
14.05.1953
Похороны
Неизвестно