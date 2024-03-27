Бурганова (Гайнутдинова) Шамсизихан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурганова (Гайнутдинова) Шамсизихан

Место рождения

дер. Старые Тинчали

Дата рождения

1905

Дата смерти

14.05.1953

Пол

Женский

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Муж

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Гайнутдинов Загрутдин

Мать: Гайнутдинова Миннезамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурганов Шакирович

Отец ребёнка: Бурганов Шакирзян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурганов Шакирзян

Рождение ребёнка
25.07.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурганов Шакирзян

Рождение ребёнка
20.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурганов Шакирзян

Рождение ребёнка
Около 1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурганов Шакирзян

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурганов Шакирзян

Рождение ребёнка
Около 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурганов Шакирзян

Рождение ребёнка
Около 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурганов Шакирзян

Рождение ребёнка
20.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурганов Шакирзян

Смерть
14.05.1953
Похороны
Неизвестно

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