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Емельян Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Филипп Семенович

Мать: Алена

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Евгения Емельяновна

Мать ребёнка: Февронья\\Ховронья Мосеевна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Илья Емельянович

Мать ребёнка: Февронья\\Ховронья Мосеевна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Василий Емельянович

Мать ребёнка: Февронья\\Ховронья Мосеевна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Евдокия Емельяновна

Мать ребёнка: Февронья\\Ховронья Мосеевна

Смерть
Неизвестно

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