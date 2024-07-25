Емельян Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Филипп Семенович
Мать: Алена
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Евгения Емельяновна
Мать ребёнка: Февронья\\Ховронья Мосеевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Илья Емельянович
Мать ребёнка: Февронья\\Ховронья Мосеевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Василий Емельянович
Мать ребёнка: Февронья\\Ховронья Мосеевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Евдокия Емельяновна
Мать ребёнка: Февронья\\Ховронья Мосеевна
Смерть
Неизвестно