Слободский Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Слободский Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1887
Дочь: Братцова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Слободская Ольга Родионовна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слободский Родион Васильевич
Мать ребёнка: Слободская Ольга Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слободский Лев Васильевич
Мать ребёнка: Слободская Ольга Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слободский Аркадий Васильевич
Мать ребёнка: Слободская Ольга Родионовна
Смерть
Неизвестно