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Слободский Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слободский Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1887

Дочь: Братцова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Слободская Ольга Родионовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободский Родион Васильевич

Мать ребёнка: Слободская Ольга Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободский Лев Васильевич

Мать ребёнка: Слободская Ольга Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободский Аркадий Васильевич

Мать ребёнка: Слободская Ольга Родионовна

Смерть
Неизвестно
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