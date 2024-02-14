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Лутфулла Сабитов

Место рождения

д. Давлекеево, Среднебалтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

29.11.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

1820 г.р.

Жена

1883 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1876

Отец: Сабит

Мать: Мавлия Мустаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибизиган Фатхуллина

Рождение ребёнка
1909

Сын: Мухаметриза

Мать ребёнка: Бибизиган Фатхуллина

Рождение ребёнка
29.08.1912

Сын: Ярулла

Мать ребёнка: Бибизиган Фатхуллина

Смерть
Неизвестно

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