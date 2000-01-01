Гак Мария Фокеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гак Мария Фокеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

С 1894 по 1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Гак Фока Демьянович

Мать: Гак Екатерина Михайловна

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