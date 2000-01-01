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Гак Мария Фокеевна
Гак Мария Фокеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1922
Пол
Женский
Отец
Гак Фока Демьянович
1894 г.р.
Мать
Гак Екатерина Михайловна
С 1894 по 1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец:
Гак Фока Демьянович
Мать:
Гак Екатерина Михайловна
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