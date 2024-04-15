Белокур Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения25.04.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
25.04.1890 ст.
Отец: Белокур Дмитрий Петрович
Мать: Белокур Мелания Петровна
Крещение
25.04.1890 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
26.10.1908 ст.
Жена: Белокур Фекла Семеновна
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKD-R?i=301&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.10.1909 ст.
Сын: Белокур Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Белокур Фекла Семеновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSNH-2?i=177&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно