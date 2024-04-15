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Белокур Василий Дмитриевич

Место рождения

Николаевка, Сумська область

Дата рождения

25.04.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1890 ст.

Отец: Белокур Дмитрий Петрович

Мать: Белокур Мелания Петровна

Николаевка, Сумська область
Крещение
25.04.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
26.10.1908 ст.

Жена: Белокур Фекла Семеновна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKD-R?i=301&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.10.1909 ст.

Сын: Белокур Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Белокур Фекла Семеновна

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSNH-2?i=177&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
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