Фисенко Григорей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фисенко Григорей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Фисенко Яков

Мать: (Фисенко) Устинья

Рождение ребёнка
02.11.1845

Сын: Фисенко Павел

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Фисенко) Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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