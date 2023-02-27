Фисенко Григорей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Фисенко Яков
Мать: (Фисенко) Устинья
Рождение ребёнка
02.11.1845
Сын: Фисенко Павел
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Фисенко) Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно