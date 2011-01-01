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Якупов Аймир
Якупов Аймир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2011
Пол
Мужской
Отец
Якупов Ринат
1992 г.р.
Мать
Якупова Алия
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2011
Отец:
Якупов Ринат
Мать:
Якупова Алия
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