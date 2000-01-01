Блинова Матрона Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Матрона Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Блинов Козьма Федорович

Отец ребёнка: Блинов Феодор Иванович

Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Блинов Иван Федорович

Отец ребёнка: Блинов Феодор Иванович

Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Блинов Гаврила Федорович

Отец ребёнка: Блинов Феодор Иванович

Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Неонила Федоровна

Отец ребёнка: Блинов Феодор Иванович

Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Акилина Федоровна

Отец ребёнка: Блинов Феодор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Феодор Иванович

Смерть
Неизвестно
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