Блинова Матрона Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844 ст.
Отец ребёнка: Блинов Феодор Иванович
Рождение ребёнка
1846 ст.
Отец ребёнка: Блинов Феодор Иванович
Рождение ребёнка
1849 ст.
Отец ребёнка: Блинов Феодор Иванович
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: Неонила Федоровна
Отец ребёнка: Блинов Феодор Иванович
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Акилина Федоровна
Отец ребёнка: Блинов Феодор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно