Ковалев Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1953
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1953
Отец: Ковалев Николай Дмитриевич
Мать: Ковалева Татьяна
Бракосочетание
01.05.1977
Рождение ребёнка
01.01.1978
Дочь: Ковалева Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Ковалева Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
24.01.1981
Дочь: Жежа Олеся Михайловна
Мать ребёнка: Ковалева Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
25.05.1985
Сын: Ковалев Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Ковалева Валентина Владимировна