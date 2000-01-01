Ковалев Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Михаил Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1953

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1953

Отец: Ковалев Николай Дмитриевич

Мать: Ковалева Татьяна

Бракосочетание
01.05.1977

Жена: Ковалева Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
01.01.1978

Дочь: Ковалева Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Ковалева Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
24.01.1981

Дочь: Жежа Олеся Михайловна

Мать ребёнка: Ковалева Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
25.05.1985

Сын: Ковалев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Ковалева Валентина Владимировна

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