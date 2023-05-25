Попов Роман 15.01.1978 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попов Роман

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Место рождения

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

15.01.1978

Дата смерти

25.05.2023

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1978

Отец: Попов Иван Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.05.2023

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