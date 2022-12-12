Азизов Миргарифан Замалеевич
Место рождения
Дата рождения14.04.1907
Дата смерти1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1928
Место жительства
С 1928 по 1933
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1933 по 1969
Смерть
1969