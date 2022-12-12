Азизов Миргарифан Замалеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азизов Миргарифан Замалеевич

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Место рождения

Шаймурзино, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.04.1907

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаймурзино, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1928
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1928 по 1933
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1933 по 1969
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1969
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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