Маскина Екатерина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маскин Матвей Иванов
Рождение ребёнка
07.10.1904
Дочь: Маскина Параскева Матвеева
Отец ребёнка: Маскин Матвей Иванов
Рождение ребёнка
1911
Сын: Маскин Иван Матвеев
Отец ребёнка: Маскин Матвей Иванов
Смерть
Неизвестно