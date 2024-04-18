Маскина Екатерина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маскина Екатерина Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маскин Матвей Иванов

Рождение ребёнка
07.10.1904

Дочь: Маскина Параскева Матвеева

Отец ребёнка: Маскин Матвей Иванов

Никольская Тояба, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
1911

Сын: Маскин Иван Матвеев

Отец ребёнка: Маскин Матвей Иванов

Никольская Тояба, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Смерть
Неизвестно

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