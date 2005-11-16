Болембах Яков Капитан
Место рожденияс.Шералдай Мухоршибирскогор-на Бурятии
Дата рождения17.03.1916
Дата смерти16.11.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1916
Отец: Болембах Иуда
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Болембах Яков Иудович Капитан __.__.1916 Бурят-Монгольская АССР, Мухоршибирский р-н, с. Шерлдай. Сводная картотека Перечень наград 10.08.1944 Орден Отечественной войны II степени 02.10.1945 Орден Кра... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1947
Дочь: Бережная (Болембах) Любовь Яковлевна
Мать ребёнка: Болембах (Гриф) Серафима (Сарра) Моисеевна
Рождение ребёнка
24.05.1948
Сын: Болембах Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Болембах (Гриф) Серафима (Сарра) Моисеевна
Смерть
16.11.2005