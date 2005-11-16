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Болембах Яков Капитан

Место рождения

с.Шералдай Мухоршибирскогор-на Бурятии

Дата рождения

17.03.1916

Дата смерти

16.11.2005

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1916

Отец: Болембах Иуда

Мать: Болембах (Гриф) Сарра Нахимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болембах (Гриф) Серафима (Сарра) Моисеевна

Военная награда
Неизвестно
Болембах Яков Иудович Капитан __.__.1916 Бурят-Монгольская АССР, Мухоршибирский р-н, с. Шерлдай. Сводная картотека Перечень наград 10.08.1944 Орден Отечественной войны II степени 02.10.1945 Орден Кра... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1947

Дочь: Бережная (Болембах) Любовь Яковлевна

Мать ребёнка: Болембах (Гриф) Серафима (Сарра) Моисеевна

Рождение ребёнка
24.05.1948

Сын: Болембах Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Болембах (Гриф) Серафима (Сарра) Моисеевна

Смерть
16.11.2005

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