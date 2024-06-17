Горелова Матрена Карповна
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Горелов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Груздева (Горелова) Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Горелов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Горелова) Арина Ивановна
Отец ребёнка: Горелов Иван Никифорович
Смерть
Неизвестно