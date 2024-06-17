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Горелова Матрена Карповна

Место рождения

Деменово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Деменово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горелов Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1766

Сын: Горелов Яков Иванович

Отец ребёнка: Горелов Иван Никифорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Груздева (Горелова) Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Горелов Иван Никифорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Горелова) Арина Ивановна

Отец ребёнка: Горелов Иван Никифорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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