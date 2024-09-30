Пеконен (Лескинен) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пеконен (Лескинен) Анна Ивановна

Место рождения

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

08.09.1881

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
26.12.1900

Муж: Пеконен Андрей Павлович

Рождение ребёнка
16.11.1901

Дочь: (Пеконен) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Пеконен Андрей Павлович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.11.1904

Дочь: (Пеконен) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Пеконен Андрей Павлович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.08.1906

Сын: Пеконен Павел Андреевич

Отец ребёнка: Пеконен Андрей Павлович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.07.1910

Дочь: (Пеконен) Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Пеконен Андрей Павлович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.12.1912

Дочь: (Пеконен) Хильма Андреевна

Отец ребёнка: Пеконен Андрей Павлович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.11.1914

Дочь: (Пеконен) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Пеконен Андрей Павлович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.06.1918

Дочь: (Пеконен) Сайма-Мария Андреевна

Отец ребёнка: Пеконен Андрей Павлович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1921

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