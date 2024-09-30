Пеконен (Лескинен) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.09.1881
Дата смерти1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.12.1900
Рождение ребёнка
16.11.1901
Дочь: (Пеконен) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Пеконен Андрей Павлович
Рождение ребёнка
04.11.1904
Дочь: (Пеконен) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Пеконен Андрей Павлович
Рождение ребёнка
26.08.1906
Отец ребёнка: Пеконен Андрей Павлович
Рождение ребёнка
29.07.1910
Дочь: (Пеконен) Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Пеконен Андрей Павлович
Рождение ребёнка
25.12.1912
Дочь: (Пеконен) Хильма Андреевна
Отец ребёнка: Пеконен Андрей Павлович
Рождение ребёнка
20.11.1914
Дочь: (Пеконен) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Пеконен Андрей Павлович
Рождение ребёнка
10.06.1918
Дочь: (Пеконен) Сайма-Мария Андреевна
Отец ребёнка: Пеконен Андрей Павлович
Смерть
1921