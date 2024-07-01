(Пятовская) Мария Артемьевна 20.02.1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Пятовская) Мария Артемьевна

Место рождения

Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.02.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1878

Отец: Пятовский Артемий Павлович

Мать: Пятовская (Шутова) Евгения Васильевна

Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Вельский уезд, Верховажский район, Вологодская губ
Крещение
23.02.1878
Покровский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Священником Михаилом Нейвиным с пономарём Павлом Беспутиным | Восприемники: восприемница - крестьянская дочь-девица д. Щекотовской Мария Васильевна Шутова
Смерть
Неизвестно

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