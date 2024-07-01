(Пятовская) Мария Артемьевна
Место рождения
Дата рождения20.02.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1878
Вельский уезд, Верховажский район, Вологодская губ
Крещение
23.02.1878
Покровский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Священником Михаилом Нейвиным с пономарём Павлом Беспутиным | Восприемники: восприемница - крестьянская дочь-девица д. Щекотовской Мария Васильевна Шутова
Смерть
Неизвестно