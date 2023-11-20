Константинова (Воробьева) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова (Воробьева) Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.?

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.?

Отец: Воробьев Петр Дмитриевич

Мать: Воробьева Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
26.11.1980

Дочь: Константинова Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Константинов Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
06.03.1982

Сын: Константинов Константин Геннадьевич

Отец ребёнка: Константинов Геннадий Николаевич

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