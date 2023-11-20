Константинова (Воробьева) Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.?
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.?
Отец: Воробьев Петр Дмитриевич
Мать: Воробьева Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1980
Дочь: Константинова Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Константинов Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
06.03.1982
Сын: Константинов Константин Геннадьевич
Отец ребёнка: Константинов Геннадий Николаевич