Юрьева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрьева Евдокия

Юрьева Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Наталья Лукинична

Отец ребёнка: Юрьев Лука Ферапонтович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Параскева Лукинична

Отец ребёнка: Юрьев Лука Ферапонтович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Апросинья Лукинична

Отец ребёнка: Юрьев Лука Ферапонтович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Юрьев Фёдор Лукич

Отец ребёнка: Юрьев Лука Ферапонтович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Анна Лукинична

Отец ребёнка: Юрьев Лука Ферапонтович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Юрьев Егор Лукич

Отец ребёнка: Юрьев Лука Ферапонтович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close