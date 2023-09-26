Юрьева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Наталья Лукинична
Отец ребёнка: Юрьев Лука Ферапонтович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Параскева Лукинична
Отец ребёнка: Юрьев Лука Ферапонтович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Апросинья Лукинична
Отец ребёнка: Юрьев Лука Ферапонтович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Юрьев Фёдор Лукич
Отец ребёнка: Юрьев Лука Ферапонтович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Анна Лукинична
Отец ребёнка: Юрьев Лука Ферапонтович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Юрьев Егор Лукич
Отец ребёнка: Юрьев Лука Ферапонтович
Работа или профессия
Неизвестно