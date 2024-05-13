Климова (Стародубцева) Евдокия Ивановна 1748 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова (Стародубцева) Евдокия Ивановна

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Климов Герасим Иванович

Отец ребёнка: Климов Иван Петрович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1763

Муж: Климов Иван Петрович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Климов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Климов Иван Петрович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Климов Самсон Иванович

Отец ребёнка: Климов Иван Петрович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Климов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Климов Иван Петрович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Климова) Меланья Ивановна

Отец ребёнка: Климов Иван Петрович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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