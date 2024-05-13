Климова (Стародубцева) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Климов Иван Петрович
Бракосочетание
1763
Муж: Климов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Климов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Климов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Климов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Климова) Меланья Ивановна
Отец ребёнка: Климов Иван Петрович
Смерть
Неизвестно