Белоногов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоногов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

US
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоногов Герасим Григорьевич

Мать ребёнка: Белоногова Пелагея Ермиловна

Терентьевка, Пономаревская волость, Бугурусланский уезд
Рождение ребёнка
1920

Сын: Белоногов Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Белоногова Пелагея Ермиловна

Терентьевка, Пономаревская волость, Бугурусланский уезд
Смерть
Неизвестно

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