Сургучев Михаил Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Сургучев Терентий Михайлович
Мать ребёнка: Сургучева Татьяна Ивановна
д. Нюркой
Смерть
Неизвестно