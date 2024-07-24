Сургучев Михаил Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сургучев Михаил Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1868 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сургучева Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Сургучев Терентий Михайлович

Мать ребёнка: Сургучева Татьяна Ивановна

д. Нюркой
Смерть
Неизвестно

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