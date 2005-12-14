Гафаров ильюс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гафаров ильюс

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AU
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.2005

Дочь: Гафарова самира ильюсовна

Мать ребёнка: Гафарова Айгюль Фануновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гафарова саида ильюсовна

Мать ребёнка: Гафарова Айгюль Фануновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гафарова рената ильюсовна

Мать ребёнка: Гафарова Айгюль Фануновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гафарова Айгюль Фануновна

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