Коновалова (Макарова) Мария Филатовна / Феофилактовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Макарова) Мария Филатовна / Феофилактовна

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Место рождения

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1884 ст.

Дата смерти

После 1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.

Отец: Макаров Филат Игнатьевич

Мать: не указана

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.09.1901 ст.

Муж: Коновалов Демьян Михайлович

Шешминская Крепость, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.06.1905 ст.

Сын: Коновалов Пётр Демьянович

Отец ребёнка: Коновалов Демьян Михайлович

Смерть
После 1913 ст.
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