Коновалова (Макарова) Мария Филатовна / Феофилактовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884 ст.
Дата смертиПосле 1913 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.
Отец: Макаров Филат Игнатьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.09.1901 ст.
Шешминская Крепость, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.06.1905 ст.
Сын: Коновалов Пётр Демьянович
Отец ребёнка: Коновалов Демьян Михайлович
Смерть
После 1913 ст.