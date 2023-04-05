Спиридонова (Колоткина) Агния Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова (Колоткина) Агния Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1906

Дата смерти

20.12.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1906

Отец: Колодкин Прокопий Андреевич

Мать: Колоткина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
04.11.1932

Сын: Спиридонов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Спиридонов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Леонид Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ширанова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
20.12.1988
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