Спиридонова (Колоткина) Агния Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1906
Дата смерти20.12.1988
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1906
Рождение ребёнка
04.11.1932
Сын: Спиридонов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Спиридонов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Леонид Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ширанова Валентина Николаевна
Смерть
20.12.1988