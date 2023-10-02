Вахрамеев Геннадий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1949
Отец: Григорий
Мать: Вахрамеева Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вахрамеева Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Вахрамеева Надя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вахрамеев Алексей Геннадьевич
Мать ребёнка: Вахрамеева Надя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вахрамеева Надя
Смерть
Неизвестно