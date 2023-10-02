Вахрамеев Геннадий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрамеев Геннадий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1949

Отец: Григорий

Мать: Вахрамеева Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вахрамеева Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Вахрамеева Надя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вахрамеев Алексей Геннадьевич

Мать ребёнка: Вахрамеева Надя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахрамеева Надя

Смерть
Неизвестно
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