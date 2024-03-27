Хабибуллин Загидулла Абдуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибуллин Загидулла Абдуллович

Место рождения

Абдулово, 452193, Россия

Дата рождения

01.01.1908

Дата смерти

12.05.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1915 г.р.

Дети

1932 г.р.
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1942 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1908

Отец: Хабибуллин Абдулла

Мать: Хабибуллина ?

Абдулово, 452193, Россия
Бракосочетание
1930

Жена: Хабибуллина Нагима Фаттахдиновна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Хабибуллин Талгат Загидуллович

Мать ребёнка: Хабибуллина Нагима Фаттахдиновна

д.Абдулово, Куюргазинский район, БАССР
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабибуллина Нагима Фаттахдиновна

Абдулово, 452193, Россия
Рождение ребёнка
02.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабибуллина Нагима Фаттахдиновна

Абдулово, 452193, Россия
Рождение ребёнка
1942

Сын: Хабибуллин Ислам Загидуллович

Мать ребёнка: Хабибуллина Нагима Фаттахдиновна

д.Абдулово, Куюргазинский район, БАССР
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабибуллина Нагима Фаттахдиновна

д.Абдулово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабибуллина Нагима Фаттахдиновна

д.Абдулово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Кантимирова Мавлида Загидулловна

Мать ребёнка: Хабибуллина Нагима Фаттахдиновна

Абдулово, 452193, Россия
Военная награда
Неизвестно
Хабибуллин Загидулла Абдулович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1917 Башкирская АССР, Куюргазинский р-н, д. Абдулово. Юбилейная картотека
Смерть
12.05.1993
Кумертау, Россия
Похороны
Неизвестно
Абдулово, 452193, Россия
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