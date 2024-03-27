Хабибуллин Загидулла Абдуллович
Место рожденияАбдулово, 452193, Россия
Дата рождения01.01.1908
Дата смерти12.05.1993
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1908
Отец: Хабибуллин Абдулла
Мать: Хабибуллина ?
Абдулово, 452193, Россия
Бракосочетание
1930
Рождение ребёнка
1932
Сын: Хабибуллин Талгат Загидуллович
Мать ребёнка: Хабибуллина Нагима Фаттахдиновна
д.Абдулово, Куюргазинский район, БАССР
Рождение ребёнка
1935
Абдулово, 452193, Россия
Рождение ребёнка
02.01.1939
Абдулово, 452193, Россия
Рождение ребёнка
1942
Сын: Хабибуллин Ислам Загидуллович
Мать ребёнка: Хабибуллина Нагима Фаттахдиновна
д.Абдулово, Куюргазинский район, БАССР
Рождение ребёнка
1947
д.Абдулово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
1949
д.Абдулово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Кантимирова Мавлида Загидулловна
Мать ребёнка: Хабибуллина Нагима Фаттахдиновна
Абдулово, 452193, Россия
Военная награда
Неизвестно
Хабибуллин Загидулла Абдулович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1917 Башкирская АССР, Куюргазинский р-н, д. Абдулово. Юбилейная картотека
Смерть
12.05.1993
Кумертау, Россия
Похороны
Неизвестно
Абдулово, 452193, Россия