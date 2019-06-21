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Gorelik Boris

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Место рождения

Bobruisk, Belarus

Дата рождения

21.06.1924

Дата смерти

24.11.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

1949 г.р.
1955 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Beimel) Liba

Рождение ребёнка
1949

Сын: Gorelik Vladimir

Мать ребёнка: (Beimel) Liba

Рождение ребёнка
16.01.1955

Сын: Gorelik Semen

Мать ребёнка: (Beimel) Liba

Смерть
24.11.2009
Похороны
Неизвестно

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