Gorelik Boris
Место рожденияBobruisk, Belarus
Дата рождения21.06.1924
Дата смерти24.11.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Beimel) Liba
Рождение ребёнка
1949
Сын: Gorelik Vladimir
Мать ребёнка: (Beimel) Liba
Рождение ребёнка
16.01.1955
Сын: Gorelik Semen
Мать ребёнка: (Beimel) Liba
Смерть
24.11.2009
Похороны
Неизвестно