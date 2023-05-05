Елена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Швецов Иоанн Андреев
Рождение ребёнка
1778 ст.
Дочь: Швецова Васса Иванова
Отец ребёнка: Швецов Иоанн Андреев
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно