Елена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швецов Иоанн Андреев

Рождение ребёнка
1778 ст.

Дочь: Швецова Васса Иванова

Отец ребёнка: Швецов Иоанн Андреев

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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