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Иван Филатов
Иван Филатов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1766
Дата смерти
1829
Пол
Мужской
Отец
Филат Матвеев
1744 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
SY
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец:
Филат Матвеев
Мать: не указана
Смерть
1829
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