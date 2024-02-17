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Сафронов Петр

Место рождения

с. Гилевка

Дата рождения

09.01.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1930

Отец: Сафронов Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова (Гланц) Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронов Петр

Мать ребёнка: Сафронова (Гланц) Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова (Гланц) Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
15.09.1964

Сын: Сафронов Анатолий

Мать ребёнка: Сафронова (Гланц) Наталья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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