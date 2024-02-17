Сафронов Петр
Место рожденияс. Гилевка
Дата рождения09.01.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1930
Отец: Сафронов Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафронова (Гланц) Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафронов Петр
Мать ребёнка: Сафронова (Гланц) Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1964
Сын: Сафронов Анатолий
Мать ребёнка: Сафронова (Гланц) Наталья Васильевна
Смерть
Неизвестно