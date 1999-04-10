Соколова (Гусева) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1905
Дочь: Брускова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Капитонович
дер. Седеряха, Кинешемского уезда, костромской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно