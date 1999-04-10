Соколова (Гусева) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Гусева) Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1905

Дочь: Брускова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Капитонович

дер. Седеряха, Кинешемского уезда, костромской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Иван Капитонович

Смерть
Неизвестно
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