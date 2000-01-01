Коновалова (Зыкина) Ксения Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Коновалов Василий Харитонович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ефимия Васильевна
Отец ребёнка: Коновалов Василий Харитонович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Коновалов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Коновалов Василий Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795