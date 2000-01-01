Коновалова (Зыкина) Ксения Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалова (Зыкина) Ксения Стефановна

Коновалова (Зыкина) Ксения Стефановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Коновалов Василий Харитонович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ефимия Васильевна

Отец ребёнка: Коновалов Василий Харитонович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Коновалов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Коновалов Василий Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Василий Харитонович

Смерть
После 1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close